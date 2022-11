© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- E’ stata predisposta dal comune di Napoli la proroga, per un ulteriore periodo di pre-esercizio fino al 30 novembre prossimo, per i varchi telematici di controllo degli accessi di "Via Toledo, altezza via dei Pellegrini" in direzione via Pessina e "Piazza Dante" in direzione via Toledo. La decisione al fine di consentire il completamento del procedimento tecnico amministrativo in corso. (Ren)