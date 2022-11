Covid: Gemmato, sentimento negazionista nato anche per confusione generata da Regioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tra gli elementi che hanno fatto emergere una inadeguatezza territoriale nel contrasto al Covid c’è anche “la riforma del titolo V della Costituzione, ovvero la regionalizzazione della sanità. Nella prima fase del pandemia ogni regione faceva a proprio modo, generando un tasso di confusione all'interno della popolazione che ha portato disaffezionamento da parte del popolo italiano alle istituzioni e un sentimento negazionista, come quella dei no vax”. Lo ha detto il sottosegretario alla Salute, Marcello Gemmato, durante la presentazione del XVII Rapporto Meridiano Sanità promosso da The European House - Ambrosetti. (Rin)