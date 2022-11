Napoli: venerdì l'evento LabRom, sulla questione rom in Italia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'associazione 21 luglio, in partenariato con l'Arcidiocesi di Napoli e con il patrocinio del comune di Napoli, ha organizzato per il prossimo venerdì 11 novembre 2022, alle ore 9, presso la Chiesa Santa Maria della Speranza a Napoli l'evento "LabRom", uno spazio formativo e informativo rivolto ad enti del terzo settore, amministratori, dirigenti e funzionari pubblici del Sud Italia interessati alla cosiddetta "questione rom e sinta" sul rispettivo territorio. Nel corso dell'incontro - presenti il vice sindaco, Laura Lieto, e l'assessore comunale alle Politiche Sociali, Luca Trapanese - sarà presentata per la prima volta la nuova Strategia Nazionale per l'inclusione di rom e sinti approvata dalla Commissione Europea e verranno illustrate buone pratiche nazionali relative al superamento degli insediamenti monoetnici. Ampio spazio verrà riservato alla condivisione di esperienze e all'emersione di problematiche locali al fine di avviare la costruzione di una "rete nazionale" sulla questione. (Ren)