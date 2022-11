Procida 2022: la street art di Neve celebra le infrastrutture elettriche dell'isola (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- 'Cabine d'Autore' nasce con l'idea di coniugare i valori di sostenibilità, innovazione e rispetto per l'ambiente che caratterizzano ogni giorno l'impegno di E-Distribuzione. Noti writers e street artist portano la loro creatività, energia e originalità sulle infrastrutture elettriche: da presidi fondamentali per garantire il servizio elettrico diventano anche vere e proprie opere d'arte, integrandosi sempre di più nel territorio che le ospita. La street art, con la sua ondata di colore, sta trasformando in un vero e proprio museo molte strade italiane, con oltre 500 opere presenti su tutto il territorio nazionale. E-Distribuzione è alla ricerca di proposte per nuove. Amministrazioni, scuole, artisti e associazioni possono contattarci tramite la casella di posta dedicata: streetart-ED@e-distribuzione.com. (Ren)