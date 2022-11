Cultura: da giovedì al Teatro Tram di Napoli va in scena "Bathroom" sulle note di Raffaella Carrà (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il testo è frutto non solo di mie riflessioni ed esperienze ma anche di una profonda osservazione dei fenomeni che mi circondano e accomunano noi tutti e tutte – ha spiegato Valeria Impagliazzo -. È un racconto al femminile ma non puramente femminile. Anche per questo non ho dato un nome alla donna in scena. L'idea è quella di raccontare l'intimità, di far diventare lo spettatore una sorta di specchio e allo stesso tempo di voyeur. 'Bathroom' è un racconto buffo e cupo fatto di soliloqui, parole non dette, tentativi di evadere dall'ansia del quotidiano e di un dolore sommerso che viene medicato dalle canzoni di Raffaella Carrà che diventano così compagnia e distrazione. Il testo però non è fatto di sole parole. Ad accompagnare gli stati d'animo della protagonista c'è infatti la musica composta da Pasquale Ruocco". (segue) (Ren)