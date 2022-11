Campania: Nappi (Lega), 'marcia pace' ennesimo 'buco nero' della Regione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Abbiamo chiesto conto dell'esatta entità del denaro dei campani speso dal candidato segretario del Pd, Vincenzo De Luca, per la manifestazione politica dello scorso 28 ottobre. Al riguardo non ci è stata fornita risposta adeguata, eravamo rimasti a 300mila euro, ma stamattina abbiamo anche appreso che ce ne sono 132mila affidati ad una società partecipata, Sviluppo Campania. E, soprattutto, abbiamo scoperto che è stato fatto un affidamento diretto, personale, di quel denaro, non si sa come né verso chi. Ci troviamo, è evidente, di fronte all'ennesimo 'buco nero' di una Regione che non solo arriva ad utilizzare in modo strumentale la pace per fare politica, ma pure per procacciare degli affari al solito collaudato cerchio magico". Lo ha affermato Severino Nappi, capogruppo della Lega nel Consiglio regionale della Campania, nel corso del question time tenutosi questa mattina.(Ren)