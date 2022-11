Agroalimentare: Manfredi, Gustus grande occasione di rilancio per Napoli (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La tre giorni di Gustus, nel suo ampio programma, vedrà nella prima giornata la premiazione delle migliori pizzerie della Campania e di chef stellati a cura di Luciano Pignataro. In calendario anche due convegni organizzati da Valentina Della Corte, docente ordinario di Economia e gestione delle imprese alla Federico II, che avranno come focus sostenibilità, innovazione ed economia circolare nonché le nuove opportunità agevolative del comparto agrifood. "Il tema della sostenibilità, anche collegato all'innovazione tecnologica, rappresenta - ha spiegato Della Corte - la chiave per il presente e per il futuro. Da questo punto di vista soluzioni volte a consentire un maggior rispetto per l'ambiente, risparmi nei consumi hanno anche delle ripercussioni positive sotto il profilo economico. Questo è un momento in cui l'innovazione tecnologica e l'intervento in termini di sostenibilità sono estremamente importanti e proprio per favorire l'innovazione a livello di imprese ci sono una serie di strumenti, nell'ambito del Pnrr ma non solo, volti proprio a supportare le imprese nei processi di investimento. La cosa interessante è che il Pnrr propone una logica di creazione di ecosistemi dell'innovazione in campo agricolo e alimentare e così si aprono grandi occasioni anche per iniziative a livello di reti di impresa in collaborazione anche con istituzioni locali e con il mondo della ricerca e dell'università". (Ren)