Cultura: presentata all'università Vanvitelli la rivista “Guitmondo” della Consulta pastorale di Aversa (4)

- Durante la presentazione Giuseppe Pezzella ha chiarito aspetti culturali e pratici del progetto editoriale, come nasce, come si sviluppa e quali prospettive di scientificità vuole assumere "Guitmondo. Rivista di campi e metodi". Il periodico semestrale rappresenta inoltre un'importante occasione per formare e riconoscere opportunità di crescita personale alle nuove generazioni di "tecnici" nei propri campi che si affacciano alla scrittura in ambito accademico: infatti oltre alle sezioni dedicati agli scritti di professori, esperti e ricercatori è prevista una sezione riservata ai discipuli, in cui saranno inseriti i lavori meritevoli di studenti e giovani ricercatori. A testimoniare questo aspetto della rivista sono intervenute Antonella Muto e Nicolina Montella, studentesse del Dipartimento di Ingegneria, ed ha invece coordinato i lavori Angelo Cirillo studente e membro della Consulta di Pastorale Universitaria. (Ren)