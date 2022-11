Cultura: alla Fondazione Foqus di Napoli la mostra di Antonio Dentale (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Oggi in questa personale raccoglie, all'insegna dell'immagine La mano intelligente la sua ultima produzione, testimonianza di un impegno quasi artigianale, che pone al primo posto la qualità di una fattura accurata, secondo regole selezionate e scelte, della propria produzione figurativa. I quadri di Dentale, come dice Gianni Garrera nella presentazione al catalogo di una mostra a Roma, invocano mitologie remote, ma trattano, in modo del tutto originale, la classicità come un soggetto esotico e fiabesco. Dentale comprende che promuovere elementi di un teatro rientra nelle arti meccaniche e industriose. Non si tratta di smaccata parodia, ma di una favolosa ironia che allestisce un'ambientazione grafica altamente rispettosa dell'oggettività della rappresentazione, e qui oggettività sta per oggettistica mitica. Dentale opera nelle figure allo scopo di conseguire un labirinto anatomico oppure complica tutto lo spazio a disposizione alla maniera di un dedalo. Si costituisce così la cifra del suo bizantinismo. (Ren)