Turismo: Città Metropolitana e comune di Napoli al World Travel Market di Londra

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Città Metropolitana e il comune di Napoli sono presenti, per la prima volta, con un proprio spazio espositivo all'edizione 2022 del Wtm, la borsa del turismo mondiale in programma fino al 9 novembre all'ExCel, l'Exhibition Centre della capitale britannica. La partecipazione di Napoli e dell'area metropolitana, con tutti i suoi attrattori culturali, storici, paesaggistici, enogastronomici, antropologici ha riscosso grande successo presso i buyers e gli operatori provenienti da tutto il mondo presenti al Salone. In vetrina Napoli, ma anche tutta la sua area metropolitana. A cominciare dai Campi Flegrei, dai luoghi più noti a quelli meno noti, come la Fescina di Quarto, il Mausoleo a cuspide piramidale di epoca romana, un unicum nel suo genere entrato a far parte nel 2019 degli itinerari Unesco della Città Metropolitana, alle meraviglie di Pozzuoli, Bacoli, Monte di Procida, a Liternum, alla Piscina Mirabilis e l'itinerario dei Miti, che proprio quest'anno hanno fatto bella mostra di sé nel corso dell'ottava tappa al Giro d'Italia. A Pompei, con il patrimonio archeologico più importante al mondo, insieme con Ercolano, Stabia e Oplonti patrimonio dell'Umanità, a Longola, con la sua Venezia dell'Età del Bronzo, da cui sono venuti i fondatori di Pompei, al Vesuvio, alle meraviglie della costiera sorrentina, del Miglio d'Oro, delle isole del Golfo, Capri, Ischia e Procida, che quest'anno ha vissuto il suo anno di consacrazione come Capitale Italiana della Cultura, la prima presentazione della quale si svolse proprio in Città Metropolitana. Al Nolano, con le Basiliche paleocristiane di Cimitile, all'area interna, con le sue tradizioni antropologiche che affondano le proprie radici nella notte dei tempi. Allo straordinario patrimonio paesaggistico, culturale, enogastronomico che solo l'area metropolitana di Napoli può offrire, e che ha stregato le migliaia di buyers e tour operators internazionali presenti al World Tavel Market di Londra. (segue) (Ren)