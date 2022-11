Turismo: Città Metropolitana e comune di Napoli al World Travel Market di Londra (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A Londra la Città Metropolitana è presente con il vice sindaco, Giuseppe Cirillo, che ha inaugurato, insieme con l'Ambasciatore d'Italia a Londra per il Regno Unito, Inigo Lambertini, e Maria Elena Rossi, Direttore promozione e marketing di Enit, il Padiglione Italia, uno dei più grandi e visitati dell'intera manifestazione. "Essere qui costituisce una grande opportunità - ha affermato il vice sindaco - che stiamo sfruttando al meglio, capitalizzando nella maniera migliore il grande appeal del brand 'Napoli' che come istituzioni stiamo promuovendo e sostenendo con tutte le nostre forze". "Sono particolarmente emozionato di essere qui - ha dichiarato, invece, l'Ambasciatore Lambertini - essendo io napoletano. La presenza al WTM delle istituzioni partenopee costituisce la testimonianza del grande successo di Napoli. Napoli è diventata probabilmente la meta più gettonata del turismo italiano, turismo che è un volano sia per la storia e per il patrimonio artistico della città ma anche per la sua visione prospettica, proiettata verso il futuro" (segue) (Ren)