Imprese: Marx (Iveco group), risultati positivi nonostante le continue difficoltà che il nostro settore sta affrontando

- Nonostante le continue difficoltà che il nostro settore sta affrontando, i risultati di questo trimestre ci consentono di rivedere nuovamente al rialzo le nostre prospettive per l'anno. Lo ha affermato il Ceo di Iveco group Gerrit Marx commentando i risultati del gruppo nel terzo trimestre 2022. "Per il terzo trimestre consecutivo, abbiamo raggiunto un Adjusted Ebit a tre cifre, e il nostro assorbimento stagionale del free cash flow è stato migliore di 316 milioni di euro rispetto allo stesso periodo del 2021 - ha continuato Marx -. Sul fronte commerciale, abbiamo lanciato e aperto la raccolta ordini per l’eDAILY, il nostro nuovo furgone elettrico con un peso totale a terra fino a 7,2 tonnellate, e il Nikola Tre a batterie elettriche per i mercati europei, con un’autonomia fino a 500 km, entrambi disponibili sul mercato nel 2023. Abbiamo anche presentato il primo prototipo di un DAILY a idrogeno, alimentato dalla rinomata tecnologia delle celle a combustione Hyundai, e una versione beta funzionante di un Nikola Tre elettrico anch’esso a idrogeno. Congratulazioni a tutta la squadra per aver centrato i nostri obiettivi finanziari, spingendosi sempre oltre attraverso l’innovazione e chiari impegni per la sostenibilità", ha concluso. (Rpi)