Governo: de Magistris (Up), è contro le libertà civili e contro chi rischia di morire in mare

- "Il governo, nel decreto legge contro le libertà civili (da loro chiamato 'decreto rave party' in modo fuorviante) e nel decreto interministeriale contro le persone che rischiano di morire perché respinte, ha piegato il diritto all'abuso della politica e del potere. Poi ci sono le parole che descrivono il profilo di chi scrive le norme e rappresenta il potere: definire carico residuale le persone fragili e in pericolo di vita che vanno cacciate via e riportate in balia del mare ti fa capire il cuore, l'anima e la testa di chi ci governa". Lo ha affermato Luigi de Magistris, portavoce di Unione popolare (Ren)