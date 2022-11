Campania: torna la pioggia, ma gli aumenti dei livelli idrometrici si rivelano contenuti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In Campania, nella giornata di ieri, 7 novembre 2022, rispetto al 31 ottobre scorso, nelle 29 stazioni di riferimento poste lungo i fiumi si sono registrati 14 incrementi dei livelli idrometrici, 6 cali, 8 dati non disponibili e una invarianza. I valori delle foci sono stati condizionati da marea decrescente e lontana dal picco di bassa e da mare poco mosso. È la prima rilevazione di novembre 2022 che – grazie alle piogge della settimana scorsa - presenta una prevalenza di dati idrometrici in crescita dopo quattro rilevazioni consecutive registrate ad ottobre che presentavano valori degli idrometri in calo maggiori di quelli in crescita. Rispetto al 31 ottobre, i livelli idrometrici dei fiumi offrono informazioni diversificate. Il Sele è in crescita e presenta livelli idrometrici superiori alle medie del quadriennio 2018/2021 in due stazioni idrometriche fondamentali su tre. Il Sarno e il Volturno sono in crescita sulla settimana precedente, ma il maggiore fiume del Sud resta con valori al di sotto delle medie dell’ultimo quadriennio in tutti e tre gli idrometri fondamentali. Infine il Garigliano è in calo nel basso corso e con entrambi i valori rilevati al di sotto delle medie del periodo. Intanto non si registrano novità per i volumi del lago di Conza della Campania su fiume Ofanto, con le rilevazioni ferme al 28 ottobre, mentre sono in ulteriore lieve calo i bacini del Cilento su fiume Alento. E’ quanto è emerso dall’indagine settimanale dell’Unione regionale Consorzi gestione e tutela del Territorio e Acque Irrigue della Campania (Anbi Campania). (Ren)