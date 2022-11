Cultura: presentata all'università Vanvitelli la rivista “Guitmondo” della Consulta pastorale di Aversa (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La rivista Guitmondo nasce infatti come iniziativa della Consulta della Pastorale Universitaria, rappresenta lo Zenit di un progetto di auto-formazione, confronto e voce territoriale su scala nazionale. Questa rivista "di campi e metodi" interpreta la conoscenza dei saperi nel suo senso più ampio, come da tradizione medievale, ha scelto di organizzare le proprie sezioni in: Trivium (scienze umane), Quadrivium (scienze matematiche, fisiche e naturali), Artes (discipline tecniche), Loci (discipline giuridiche ed economiche). Completa questa organizzazione una sezione per i settori cosiddetti "non bibliometrici" intitolata Imagines ed un Focus dedicato a ricerche scientifiche – afferenti ai settori precedentemente indicati – dedicate al territorio di Aversa e dell'Agro aversano. (segue) (Ren)