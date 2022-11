Napoli: questa mattina al Maschio Angioino l'evento di benvenuto per gli studenti Erasmus (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dopo i saluti del Capo di Gabinetto, Maria Grazia Falciatore, sono intervenuti il vicesindaco Laura Lieto, l'Assessore all'Istruzione Maura Striano e l'Assessore ai Giovani Chiara Marciani. Sono intervenuti, inoltre, in rappresentanza degli atenei e degli studenti: Francesca De Divitiis, presidente dell'associazione Esn Napoli; Marco Villani, presidente associazione Esa Napoli; la prof.ssa Francesca Russo, Università degli studi "Suor Orsola Benincasa"; il prof. Gabriele Sampagnaro, Università degli studi "Parthenope"; la prof.ssa Gala Maria Follaco, Università degli studi di Napoli "L'Orientale"; prof.ssa Valeria Costantino, Università degli studi di Napoli "Federico II°". Presenti, per l'occasione, una delegazione del Liceo Scientifico "Galileo Galilei" di Napoli, per presentare il progetto Erasmus+ "Architecture – a journey through time and Space" e le delegazioni degli altri istituti coinvolti nel progetto, il "Liceum Ogólnokształcące Im. St. Dubois", di Koszalin in Polonia (scuola capofila); lo "Srednja Skola Isidora Krsnjavoga" di Našice, Croazia; lo "Agrupamento D'Escolas Rafael Bordalo Pinheiro", da Caldas Da Rainha, Portogallo; îl "Liceul Tehnologic Sfantul Pantelimon", di Bucharest – Romania; L' "Instituto De Educación Secundaria Bachiller Sabuco", di Albacete – Spagna. (Ren)