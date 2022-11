Agroalimentare: Manfredi, Gustus grande occasione di rilancio per Napoli (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "L'agroalimentare, da sempre uno dei settori trainanti della nostra economia, con Gustus è ancora più valorizzato - ha evidenziato Teresa Armato, assessora alle Attività produttive del Comune di Napoli - nell'ottica di promuovere, con una manifestazione ad hoc, le tipicità e le innovazioni tecnologiche, favorire incontri con i protagonisti e le aziende dell'intero comparto che va dal cibo alle attrezzature, alle catene alberghiere, ai ristoranti. E con esso anche il segmento legato al turismo enogastronomico che pone Napoli in posizioni di rilievo. Un italiano su quattro - secondo un'indagine Coldiretti - ha portato come souvenir dalle vacanze estive trascorse nelle regioni italiane un prodotto legato all'enogastronomia del territorio visitato. La Mostra d'Oltremare, con la fiera del food più importante del Sud Italia organizzata come le settime precedenti edizioni da Angelo de Negri, intende essere sempre più punto di riferimento di eventi di rilievo, come è nella sua natura. Per tre giorni si susseguiranno premiazioni, convegni, showcooking e incontri e poi in fiera torna l'Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane (ICE) con i suoi buyers. Un'occasione in più per promuovere la nostra destinazione su mercati più vasti". (segue) (Ren)