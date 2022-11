Cultura: da giovedì al Teatro Tram di Napoli va in scena "Bathroom" sulle note di Raffaella Carrà

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un'icona indiscussa della televisione che diventa spunto per riflettere sulla condizione femminile contemporanea: le canzoni di Raffaella Carrà – donna innovatrice e simbolo di determinazione ed elegante emancipazione, scomparsa poco più di un anno fa - faranno da ispirazione al prossimo spettacolo in scena al Teatro Tram di Napoli, "Bathroom", di e con Valeria Impagliazzo. In programmazione da giovedì 10 a domenica 13 novembre, il testo porterà sul palco della sala di via Port'Alba le riflessioni di una donna chiusa in un bagno, da sola con se stessa, alle prese con le difficoltà della vita e della condizione femminile. Il sottotitolo è eloquente: Dialoghi per donna, phon e Raffaella Carrà. (segue) (Ren)