Napoli: rifiuti, al via l'installazione di 100 nuovi cestini di Asia

- Al via da stamattina l'installazione dei nuovi 100 cestini di Asia nelle strade del centro storico cittadino. Come annunciato nel piano strategico del comune di Napoli per la raccolta ordinaria dei rifiuti, si sta procedendo allo spazzamento manuale sia nel turno di mattina che di pomeriggio, si sta incrementando lo svuotamento dei cestini fino a sei volte al giorno nei punti più affollati ed ora si stanno installando i nuovi contenitori grigi. Da via Toledo a via Tribunali - passando per Largo Giusso, piazza del Gesù e piazza Mercato - nell'arco di due settimane i nuovi cestini saranno un centinaio. A tal proposito la seconda Municipalità sta predisponendo l'elenco delle ulteriori strade che necessitano di nuovi cestini. (Ren)