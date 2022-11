Campania: Tommasetti (Lega), laureati in fuga dalla Regione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "I dati del rapporto Caritas 2022 sulla Campania tracciano un quadro a tinte fosche di una regione in caduta libera". Così il prof. Aurelio Tommasetti, responsabile università della Lega. "È il bilancio drammatico degli 8 anni di governo di Vincenzo De Luca: la nostra Regione, già gravata da carenze strutturali importanti nel welfare e a livello sociale, ha peggiorato notevolmente le sue condizioni socioeconomiche negli ultimi anni – ha continuato Tommasetti –. A farne le spese, purtroppo, sono soprattutto i giovani e, in particolare, coloro che hanno investito tempo e risorse nella formazione universitaria. Su un milione e 136 mila giovani, in prevalenza laureati, che negli ultimi 10 anni sono emigrati dal Sud al Nord, ben 329 mila sono campani: il 29% del totale, la percentuale più alta di tutto il Mezzogiorno. La Campania spende il 5,9% del suo Pil in istruzione per formare quei giovani che poi vanno al Nord, dove paradossalmente si investe in media solo il 2,6%". "Il governatore De Luca ha grandi responsabilità nel tracollo della Regione, ormai sempre più evidente – ha concluso Tommasetti –. Sarebbe ora che, anziché per fare propaganda con manifestazioni faraoniche, le ingenti risorse della Regione fossero investite in modo realmente efficace per creare lavoro e opportunità per i giovani".(Ren)