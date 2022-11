Cultura: sabato all'Istituto per gli Studi Filosofici di Napoli "Le Connessioni Inattese 2022"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sabato 12 Novembre 2022 si terrà il convegno Le Connessioni Inattese 2022 dal titolo "Il prodigio, il mostro, il daimon", dalle ore 9.30 alle 13.30, presso l'Istituto Italiano per gli Studi Filosofici, a Palazzo Serra di Cassano in Napoli. L'Associazione Altanur, che organizza l'evento in collaborazione con l'Istituto Italiano per gli Studi Filosofici e con la Promete Srl_Cnr Spin off Company, porterà all'attenzione del pubblico una serie di temi di punta trattati da scienziati di calibro internazionale e da personaggi del mondo dei media secondo un fil rouge insospettato e poco convenzionale. Il progetto Le Connessioni Inattese infatti nasce nel 2007 per: mettere in evidenza le molteplici connessioni che esistono tra i diversi ambiti della conoscenza; eliminare la frattura, creatasi nel '900, tra "cultura classica" e "cultura scientifica" evidenziando, invece, l'importanza dell'unitarietà nella Visione del Mondo; creare un ponte tra specialisti di diversi settori; portare a conoscenza di una vasta platea risorse umane altrimenti nascoste; 'collegare' il "mondo dei giovani" al "mondo degli esperti, dell'università, delle aziende. Nel corso dell'incontro si parlerà soprattutto di metodo scientifico, di nuovi scenari scientifici e di come la vera scienza sia ricerca costante attraverso una sperimentazione aperta a 360 gradi, che avanza senza paura anche grazie agli errori ed alle prove ripetute. (segue) (Ren)