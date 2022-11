Trasporti: de Magistris (Up), disastro Eav con un fiume di denaro pubblico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Sarebbe utile conoscere come è stato utilizzato il fiume di denaro pubblico, con cifre da capogiro, percepito negli ultimi anni dall'Eav, il fiore all'occhiello del trasporto pubblico della coppia De Luca/De Gregorio presidente della regione Campania e presidente Eav che sta collezionando i soliti ritardi cronici, con danni enormi per residenti, pendolari e turisti, rotture di treni, uno dei quali divenuto in formato decappottabile, e da ultimo deragliamenti ai limiti del disastro". Lo ha affermato Luigi de Magistris. "Questo è il modello fallimentare, o forse meglio il sistema De Luca, che utilizza il denaro pubblico come se fosse denaro del suo portafoglio anche nel silenzio complice di tanti che si girano dall'altra parte come se nulla fosse", ha aggiunto l'ex sindaco di Napoli. "È venuto allora il momento di attivare un controllo popolare sul sistema De Luca ed un osservatorio civico indipendente che cominci a verificare dati alla mano come De Luca abbia speso in questi anni del suo decadente impero il denaro pubblico di tutti i contribuenti. Il denaro usato per il potere e non il potere ed i denaro per il popolo", ha concluso il portavoce di Unione Popolare. (Ren)