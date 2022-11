Napoli: questa mattina al Maschio Angioino l'evento di benvenuto per gli studenti Erasmus

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si è svolto questa mattina nella Sala dei Baroni del Maschio Angioino "Erasmus Welcome Day 2022, l'evento di benvenuto da parte della città di Napoli ai giovani studenti universitari provenienti dai paesi Ue e non. Il comune di Napoli, attraverso lo Europe Direct, ha organizzato, congiuntamente a tutti gli Atenei cittadini e le associazioni studentesche Esn Napoli ed Esa, l'Erasmus Welcome Day per accogliere i numerosi studenti stranieri e fornire informazioni pratiche con l'obiettivo di diffondere e accrescere il valore dell'esperienza Erasmus e favorire il rapporto diretto tra i giovani e le Istituzioni europee, nazionali e locali, diffondendo lo spirito europeo presso un largo pubblico di giovani. L'evento, che ritorna dopo due anni di interruzione dovuta alla pandemia, rientra nel Piano di comunicazione 2022 dello Europe Direct Information Centre cofinanziato dalla Commissione Europea ed è gestito dal Servizio Ufficio di Gabinetto del Comune di Napoli. (segue) (Ren)