Campania: Pellegrino (Iv), screening oncologico alla mammella gratuito per le donne dai 45 ai 74 anni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È stata approvata all'unanimità dal consiglio regionale della Campania la mozione a firma del consigliere Tommaso Pellegrino che prevede l'ampliamento dello screening oncologico gratuito della mammella che, allo stato attuale si rivolge alle donne dai 45 ai 69 e dai 50 ai 69 anni in alcune Asl, alla platea femminile di età compresa tra i 45 e i 74 anni. Il tumore della mammella è la neoplasia femminile più frequente. Sono circa 55.000 i nuovi casi ogni anno; rappresenta il 30 % di tutti i tumori che colpiscono le donne e continua ad essere la prima causa di morte nelle donne. In Campania il numero di nuovi casi è in leggera crescita soprattutto nelle donne più giovani, mentre diminuisce la mortalità, grazie alle campagne di screening e di prevenzione che consentono una diagnosi precoce, indispensabile per arrivare alla completa guarigione e grazie all'eccellente lavoro svolto dalle "Breast Unit" campane. (segue) (Ren)