Agroalimentare: Manfredi, Gustus grande occasione di rilancio per Napoli

- "Il ritorno di Gustus alla Mostra d'Oltremare è una grande occasione di rilancio per il settore professionale dell'agroalimentare, dell'enogastronomia e della tecnologia del Centro-Sud. I numeri di successo registrati nelle precedenti edizioni hanno reso questo salone un appuntamento unico per le imprese e le aziende del food che vogliono affacciarsi ai mercati esteri. Per tre giorni, dal 20 al 22 novembre, Napoli accoglierà buyers nazionali e stranieri della grande distribuzione e della ristorazione, sono previste dimostrazioni di alta cucina e stand che mettono in mostra le eccellenze gastronomiche campane. Ben vengano quindi opportunità di questo tipo che contribuiscono allo sviluppo di un settore strategico per la nostra economia e per il nostro territorio". Con queste parole il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, ha accolto il ritorno in città di Gustus che sarà di scena con la sua ottava edizione al polo fieristico di Fuorigrotta. (segue) (Ren)