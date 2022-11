Cultura: alla Fondazione Foqus di Napoli la mostra di Antonio Dentale (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il percorso artistico di Antonio Dentale, architetto napoletano, iniziato negli anni Sessanta, quando, sotto l'egida di Luca (Luigi Castellano) contribuisce alla formazione nel 1962 dell'NA6 e poi nel 1964 dell'operativo sud 64, gruppi di pittura d'avanguardia, termina quando, nel clima infuocato dei primi anni 70, il conflitto, uno dei tanti, fra politica e cultura, sembrava imporre una scelta netta. Fu allora che, cedendo al fascino indiscreto del proletariato, decide di interrompere (ma vi erano anche ragioni più soggettive) la sua attività artistica. In seguito, dopo essersi laureato in architettura, si dedica all'attività professionale, prevalentemente nel settore dell'architettura degli interni. All'inizio poi dei primi anni duemila, decide di riprendere in mano pennelli e colori, che però non aveva mai del tutto abbandonato. (segue) (Ren)