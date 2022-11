Cultura: da giovedì al Teatro Tram di Napoli va in scena "Bathroom" sulle note di Raffaella Carrà (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Una donna sola in una stanza da bagno si prepara per un appuntamento. Un rumore improvviso la spaventa, rompendo il rituale magico dell'asciugacapelli. È così che il bagno, luogo per eccellenza dell'intimità e della solitudine, diventa scenario di un corpo a corpo tra la protagonista e i suoi pensieri. Nella normalità dei piccoli gesti si palesano le sue strategie per combattere l'ansia, la paura, i ricordi, le fantasie che lasciano spazio ad un soliloquio/dialogo fatto di parole mai dette rivolte ad uno specchio/platea che, un po' per volta, si trasforma in un confessionale, in un nemico, in un compagno di giochi, in un interlocutore... fino a diventare un vero e proprio voyeur. La stanza da bagno, "Bathroom", diventa così un luogo sospeso, uno spazio di verità e riflessioni che spaziano dall'amore liquido di Bauman agli amanti appassionati delle canzoni di Raffaella Carrà, un momento di reazione e al contempo resa buffa e disillusa di fronte alla fluidità dei rapporti umani. (segue) (Ren)