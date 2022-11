Politica: Pedicini (Greens-Efa), un Partito del Sud contro l'autonomia e a difesa delle nostre tradizioni (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Oggi, più che mai - ha proseguito il parlamentare europeo Greens/Efa - è necessario un partito del Sud, che metta un freno a un'accelerazione forte verso un aumento del divario tra i territori in Italia. Autonomia differenziata e ministeri strategici nelle mani della Lega sono le prime avvisaglie di un progetto che va nella direzione diametralmente opposta alle politiche di coesione. Per questo stiamo mettendo insieme tutte le forze possibili per poter resistere e far nascere un fronte unico a difesa del nostro Meridione". "Il prossimo appuntamento - annuncia Pedicini - sarà un'assemblea costituente a dicembre, a Napoli, di un partito per l'equità territoriale. A febbraio avremo la nostra prima sfida, con le elezioni regionali in Molise". La giornata con le delegazioni del Mezzogiorno d'Italia si concluderà con un concerto, in programma alle 19.30 al Centro Italiano di Cultura, dal titolo "Il Meridione e l'Europa - Storie, geografie e immagini per il futuro, che vedrà in scena Pedicini con la Brigata fra' Diavolo. (segue) (Ren)