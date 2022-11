Turismo: Città Metropolitana e comune di Napoli al World Travel Market di Londra (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel corso del Salone sono stati tanti gli accordi raggiunti dai rappresentanti presenti con enti del turismo, camere di commercio, attori e attrattori turistico-culturali, buyers, media e operatori del settore. Come, ad esempio, quello stipulato con Enit in forza del quale la Città Metropolitana sarà referente per il territorio per la veicolazione dei giornalisti internazionali sul territorio dell'area metropolitana. "Siamo davvero contenti del successo ottenuto, in particolare nei riguardi dei siti meno conosciuti come la Fescina - ha affermato il Consigliere Metropolitano presente in rappresentanza dell'area flegrea, Antonio Sabino, mentre il Consigliere referente per l'area vesuviana interna e costiera, Vincenzo Cirillo, ha invece sottolineato "quanto appeal abbia nel mondo il nostro territorio e quanto sia forte il nostro impegno per lo sviluppo". All'organizzazione della missione, nella sua fase di preparazione, ha preso parte anche il Consigliere Metropolitano Delegato all'area flegrea, Salvatore Pezzella. (Ren)