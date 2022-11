Napoli: domani al Maschio Angioino l'Erasmus Welcome Day - 2022

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Domani, martedì 8 novembre, dalle 9.30 alle 13.30, nella Sala dei Baroni del Maschio Angioino, si terrà "Erasmus Welcome Day"- 2022, un evento di benvenuto da parte della città di Napoli ai giovani studenti universitari provenienti dai paesi Ue e non. Come di consueto il comune di Napoli, attraverso lo Europe Direct organizza, congiuntamente a tutti gli Atenei cittadini e le associazioni studentesche Esn Napoli ed Esa, l'Erasmus Welcome Day per accogliere i numerosi studenti stranieri e fornire informazioni pratiche con l'obiettivo di diffondere e accrescere il valore dell'esperienza Erasmus e favorire il rapporto diretto tra i giovani e le istituzioni europee, nazionali e locali, diffondendo lo spirito europeo presso un largo pubblico di giovani. L'evento, che ritorna dopo due anni di interruzione dovuta alla pandemia, rientra nel Piano di comunicazione 2022 dello Europe Direct Information Centre cofinanziato dalla Commissione Europea ed è gestito dal Servizio Ufficio di Gabinetto del Comune di Napoli. Dopo i saluti del Capo di Gabinetto, previsti interventi del vicesindaco Laura Lieto, dell'assessore all'Istruzione Maura Striano e dell'assessore ai Giovani Chiara Marciani, nonché le presentazioni di quattro Atenei partenopei: Università degli Studi di Napoli "Federico II", Università degli Studi di Napoli "Parthenope", Università degli Studi di Napoli "L'Orientale" e Università degli Studi di Napoli "Suor Orsola Benincasa". Saranno presenti, per l'occasione, una delegazione del Liceo Scientifico "Galileo Galilei" di Napoli, per presentare il progetto Erasmus+ "Architecture – a journey through time and Space" e le delegazioni degli altri istituti coinvolti nel progetto, che sono il "Liceum Ogólnokształcące Im. St. Dubois", di Koszalin in Polonia (scuola capofila); lo "Srednja Skola Isidora Krsnjavoga" di Našice, Croazia; lo "Agrupamento D'Escolas Rafael Bordalo Pinheiro", da Caldas Da Rainha, Portogallo; îl "Liceul Tehnologic Sfantul Pantelimon", di Bucharest – Romania; L' "Instituto De Educación Secundaria Bachiller Sabuco", di Albacete – Spagna. (Ren)