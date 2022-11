Napoli: Confcooperative Cultura Turismo Sport a "Tre giorni per la scuola" (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Lo spazio espositivo della Confcooperative Cultura Turismo Sport Campania sarà ubicato presso la sala Vivaldi e sarà animato da cooperative che a vario titolo collaborano con il mondo della scuola, alcune delle quali nella rete di Confcooperative Federsolidarietà, in un'ottica di intersettorialità: Autismo e Aba società cooperativa sociale; Agropoli onlus società cooperativa sociale; cooperativa sociale Davar onlus; La Mansarda società cooperativa; Icare società cooperativa sociale onlus; Project Ahead società cooperativa impresa sociale; ParteNeapolis società cooperativa sociale; Proodos società cooperativa sociale; Opvs società cooperativa impresa sociale; CO.RE consorzio di cooperative sociali - società cooperativa sociale; Mestieri Campania Consorzio di cooperative sociali società cooperativa; Terra del sole società cooperativa sociale. Mario Sicignano, cooperatore sociale, presidente di Confcooperative Cultura Turismo Sport Campania così ha commentato la partecipazione della Federazione a Tre Giorni per la scuola: "Partecipiamo per relazionarci con il mondo della scuola sul tema dell'educazione cooperativa e per promuovere esperienze cooperative la cui conoscenza integra la proposta educativa scolastica. Ragionare sull'impresa cooperativa con i più giovani vuol dire trasferire loro valori come solidarietà, uguaglianza, relazione con la comunità, radici. Accogliere le scolaresche sul campo, con un'offerta culturale ed educativa direttamente pensata per il target di riferimento da chi opera quotidianamente nel contrasto alle povertà educative, rappresenta un elemento fondante di quella comunità educante necessaria per lo sviluppo armonico delle nuove generazioni. Avere occasioni di co-progettazione di interventi ad hoc col mondo della scuola può fare la differenza. Speriamo di aprire finestre di lavoro condiviso con gli istituti scolastici e di costruire dei percorsi di avvicinamento al mondo della cooperazione". (Ren)