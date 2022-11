Cop27: Radicali Italiani, parole di Al Gore su bacino Po invitano a rispondere subito su allarme siccità (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il passato di abbondanza costante d'acqua non ci sarà più. La distribuzione delle precipitazioni è cambiata e periodi di siccità prolungati si alterneranno sempre più a periodi di eccesso di precipitazioni con i danni correlati. È il risultato di una energia sempre maggiore accumulata nell'atmosfera e dovuta all'innalzamento repentino delle temperature. Quanti italiani sono consapevoli della necessità di modificare i propri comportamenti? Quanti conoscono il livello del problema che abbiamo davanti? Molto pochi. Eppure senza conoscenza, senza informazione e senza formazione non si arriverà alla riduzione dei consumi necessaria. Investire su questo non solo è necessario ma è urgente", ha concluso Boni. (Rpi)