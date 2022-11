Amalfi: aperte le iscrizioni online al Forum dei Giovani (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tra i principali compiti del Forum dei Giovani: favorire tutte le iniziative tendenti a sviluppare la coscienza civica dei Giovani al fine di garantire l'effettiva partecipazione degli stessi alla vita politico amministrativa della Città; avanzare proposte al Comune di Amalfi e ad altri enti pubblici, partecipando attivamente alle forme decentrate di gestione democratica del potere locale; esprimere pareri sulle iniziative del Comune di Amalfi rivolte ai Giovani; organizzare, in accordo e con l'ausilio del Comune di Amalfi, iniziative e attività culturali, sportive, turistiche, ecologiste, sociali e ricreative idonee a soddisfare le esigenze dei giovani e di tutti cittadini; interagire con le associazioni e le forze sociali presenti sul territorio del Comune di Amalfi per promuovere lo sviluppo psicofisico dei Giovani; intrattenere valide relazioni culturali e sociali con altre organizzazioni giovanili di altri comuni d'Italia, dei Paesi esteri, comunitari ed extracomunitari, attraverso rapporti di gemellaggio, al fine di perseguire la cooperazione e la solidarietà tra i popoli; determinare argomenti da porre all'ordine del giorno della Giunta e. del Consiglio Comunale; avanzare istanze e richieste di informazione, al Sindaco o suoi delegati, su temi e problemi che riguardano la complessiva attività amministrativa del Comune di Amalfi ed in modo particolare alle esigenze che provengono dal mondo giovanile. (Ren)