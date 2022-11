Imprese: Zes e Zls, da Intesa Sanpaolo 5 miliardi per il rilancio dell'economia marittima (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un secondo momento di confronto tra Riccardo Dutto, Head of Infrastructure & Real Estate Partners di Intesa Sanpaolo, Vito Grassi, vicepresidente di Confindustria, Umberto Masucci, Presidente International Propeller Clubs, e Mario Mattioli, presidente Confitarma, ha fatto emergere la necessità di dialogo tra il mondo delle imprese e quello della finanza per sostenere la crescita dell’economia marittima. La Banca partecipa attivamente alla promozione delle Zes meridionali dal 2017: dopo aver predisposto un primo plafond di 1,5 miliardi di euro, a cui oggi si aggiungono altri 5 miliardi, sono state organizzate specifiche missioni all’estero, come quelle di Pechino e Dubai, per coinvolgere investitori internazionali. E’ stato anche creato un desk specializzato per gli imprenditori che offre supporto ottimizzando i business plan presentati. Inoltre, Intesa Sanpaolo ha siglato accordi di collaborazione con le Autorità di Sistema Portuale (Puglia, Trieste e Venezia) e con i Commissari Straordinari delle Zes (Campania, Sicilia, Abruzzo). Gian Maria Gros-Pietro, presidente di Intesa Sanpaolo, ha sottolineato: “Il ruolo che Intesa Sanpaolo sta svolgendo, a proposito delle Zone Economiche Speciali e delle Zone Logistiche Semplificate, è quello di motore dello sviluppo economico, un ruolo che svolgiamo rispetto a tutte le attività nelle quali si esplicano il saper fare e la capacità innovativa delle imprese italiane. Siamo particolarmente orgogliosi di essere l’unico gruppo bancario ad aver creato un centro di studi specificamente dedicato all’economia del mare, e del Mezzogiorno in particolare. Srm è diventato il punto di riferimento per queste analisi, che collocano l’Italia, e segnatamente il Mezzogiorno, al centro della riorganizzazione internazionale della logistica. Il Mediterraneo rappresenta l’uno per cento dei mari della terra, ma vi transitano il 20 per cento del traffico marittimo mondiale e il 27 per cento dei servizi di linea container. (segue) (Com)