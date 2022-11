Energia: Borchiellini (PoliTo) ad 'Agenzia Nova', Italia non potrà mai avere un'autosufficienza energetica (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Quali sono i principali progetti di cui vi state occupando, che possono guardare al futuro rispetto alla situazione in cui viviamo?"Nel momento stesso della pianificazione dei laboratori il focus è posto sulla transizione energetica e l'attenzione alle energie rinnovabili. Se ne deve parlare in molti punti di vista come ad esempio l'accumulo, abbiamo due laboratori in questo senso: uno sulle batterie e un'altro sull'energia termica. L'altro problema delle rinnovabili è il loro inserimento in rete: vedere l'impatto delle rinnovabili sulla rete elettrica è un altro tema affrontato da un nostro laboratorio. Tutto questo deve stare insieme ad uno scenario economico e in questo senso, abbiamo all'interno del centro una serie di docenti e ricercatori che vengono dall'economia e l'ingegneria gestionale, per capire quale potrebbe essere l'effetto dell'inserimento di una tecnologia rispetto ad un'altra. Altro tema che ci trova molto presenti è quello delle comunità energetiche rinnovabili. Queste ultime devono occuparsi di pianificazione, accumulo e ritorno per i soci della comunità. E' un momento di sintesi rispetto a quello che trattiamo. Sul tema l'energy center ha fondato con il World energy Council Italia il forum permanente sulle comunità energetiche che il 22 novembre avrà il secondo evento annuale. Quello che cerchiamo di fare, è il punto sullo sviluppo delle comunità, ed evidenziare le best practices sullo sviluppo di esse".