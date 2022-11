Energia: Borchiellini (PoliTo) ad 'Agenzia Nova', Italia non potrà mai avere un'autosufficienza energetica (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il biometano e il nucleare potrebbero fare la differenza sull’indipendenza energetica?"Non c’è una tecnologia vincente. Sul lungo periodo sono abbastanza convinto che ci sarà una pluralità di tecnologie che ci permetteranno di disegnare quel quadro di strategia nazionale necessario sull’energia. Dico pluralità, perché vuol dire differenziare i materiali che mi servono. Sul nucleare, il nostro paese ha fatto una certa scelta, e ora penso che probabilmente occorra fare delle riflessioni. Noi avevamo tecnologie e maestranze per fare la differenza, ora sicuramente abbiamo delle persone che ci possono dare risposte precise in questo senso. Differenziare aiuta molto a essere meno dipendenti e più resilienti rispetto agli scenari internazionali che si vanno a configurare. Proprio per questo penso che un’utenza totalmente elettrica potrebbe essere una fragilità per il sistema. Avendo tutto su un unico vettore qualora venisse a mancare mi ritroverei senza un’alternativa".Quello che diceva vale anche per il mercato dell’auto?"Per come stiamo leggendo oggi le tecnologie, al momento sembrerebbe che sui veicoli leggeri l’auto elettrica sia in vantaggio. Lo stesso non vale sui veicoli pesanti, dove invece si va verso l'idrogeno e il gas naturale o liquefatto o compresso. Poi ci sono i trasporti marittimi o l’aviazione, e lì si pensa al biofuel. Anche lì arriveremo ad un mix. Dobbiamo stare attenti a non rendere troppo costoso il processo dal punto di vista energetico, non tanto a livello ambientale ma dal punto di vista del sistema nel suo complesso. (segue) (Rpi)