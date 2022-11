© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un treno della linea Circumvesuviana è deragliato all'ingresso della stazione di Pompei Santuario poco prima delle 14: non ci sarebbero feriti. Il convoglio, attivo sulla linea Napoli-Pompei-Poggiomarino, viaggiava a 5 km/h orari essendo in prossimità della stazione di arrivo. Da chiarire la causa dell'incidente. Interrotta la circolazione in entrambi i sensi di marcia. (Ren)