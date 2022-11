Trasporti: Bonavitacola a Nova, commissariare l'Eav? Un'iniziativa di opposizione più che dell'opposizione - video

Per visualizzare il video occorre abbonarsi.

- "Se a ogni incidente vogliamo nominare un commissario, dovremmo commissariare tutta l'Italia". Lo ha detto a Nova il vicepresidente della Regione Campania, Fulvio Bonavitacola, rispondendo alle opposizioni che chiedono il commissariamento dell'Eav, dopo il deragliamento di questa mattina di un treno della Circumvesuviana presso la stazione di Pompei, che per fortuna non ha provocato nessun ferito. "E' un'iniziativa di opposizione, più che dell'opposizione", ha aggiunto. "Noi abbiamo nel campo dei trasporti avviato interventi importanti sia di nuove infrastrutture, sia di risanamento dell'aziende. In particolare l'Eav - ha sottolineato Bonavitacola - l'abbiamo ereditata con i libri sulla soglia del tribunale. Abbiamo avviato un'azione di risanamento finanziario radicale con un grande lavoro che ha fatto l'amministratore Umberto De Gregorio". "E' chiaro che si può fare sempre di più anche sui temi della sicurezza, ma questi non dovrebbero essere argomenti di polemica politica", ha concluso. (Ren)