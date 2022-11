© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

REGIONE Seduta monotematica straordinaria del Consiglio regionale della Campania sulla programmazione regionale in materia di eradicazione delle malattie infettive delle specie bovina e bufalina, presieduto da Gennaro Oliviero, dalle ore 15:00 alle ore 17:00; dalle 17.30 Il Consiglio Regionale della Campania si riunirà fino alle 19:30 per discutere alcune mozioni. Napoli, Consiglio regionale della Campania - Centro direzionale Is. F13 (ore 15)