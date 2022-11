Salerno: Tommasetti (Lega), Rapporto qualità della vita certifica fallimento regionale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "L'Università La Sapienza, nella 24esima edizione del suo Rapporto sulla Qualità della Vita in Italia, evidenzia un netto peggioramento per la provincia di Salerno, che dalla 77esima posizione dello scorso anno precipita rovinosamente all'86 esimo posto su 107. Sono dati drammatici, che certificano il fallimento dell'amministrazione comunale e di quella regionale, caratterizzate da assenza di visione e sorde alle istanze del territorio". Così il prof. Aurelio Tommasetti, dirigente nazionale della Lega."L'analisi dei nove indicatori (affari e lavoro, ambiente, reati e sicurezza, sicurezza sociale, istruzione e formazione, popolazione, sistema salute, tempo libero, reddito e ricchezza) mostra difficoltà enormi per i cittadini del salernitano. Un tracollo evidente sotto molteplici punti di vista – ha aggiunto Tommasetti –, dall'ambiente, in cui la nostra provincia precipita dal 62esimo al 95esimo posto, alla sicurezza in termini sociali, in cui sprofonda dalla quarta alla 68esima posizione, e in termini di reati, scivolando dalla 64esima alla 69esima posizione. Un peggioramento caratterizza anche l'ambito strategico dell'istruzione e della formazione (in cui si colloca all'80esimo posto)". "La situazione fotografata dallo studio evidenzia profonde sacche di disagio sociale. Occorre intervenire con tempestività per evitare che le condizioni di vita dei cittadini della provincia di Salerno peggiorino ulteriormente. A tal fine – ha concluso Tommasetti – il Pnrr potrebbe rappresentare un'opportunità importante per la comunità". (Ren)