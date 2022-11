Napoli: Confcooperative Cultura Turismo Sport a "Tre giorni per la scuola"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Portare in classe i temi legati all'educazione cooperativa e sostenere l'integrazione dell'offerta educativa scolastica attraverso la conoscenza e il contatto con cooperative e imprese sociali che si occupano di turismo esperienziale e slow, di teatro, che valorizzano beni confiscati alla criminalità, rivalutano beni ecclesiastici, che si dedicano all'agricoltura sociale, ad attività produttive occupando uomini e donne con fragilità o più in generale a progetti ad alto impatto sociale. Con questa visione Confcooperative Cultura Turismo Sport Campania parteciperà a "Tre Giorni per la scuola", che si svolgerà dal 9 all'11 Novembre 2022 a Napoli, presso Città della Scienza. L'evento è promosso dalla Regione Campania e da Città della Scienza, in collaborazione con l'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania. Confcooperative Cultura Turismo Sport Campania è la Federazione che all'interno di Confcooperative Campania aggrega cooperative attive nei settori della scuola, del turismo e dei servizi correlati, dello spettacolo, dello sport, della comunicazione, dell'editoria e di ogni ambito culturale. (segue) (Ren)