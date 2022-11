Trasporti: Nappi (Lega), dopo deragliamento Circum De Gregorio si dimetta

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Ennesimi gravissimi episodi a distanza di pochi giorni: dapprima la parte della copertura che si è staccata dal tetto di un treno Circum, la scorsa settimana, caratterizzata inoltre da soppressioni e ritardi da record (senza bus sostitutivi), e oggi il deragliamento di un mezzo tra Pompei e Poggiomarino. È questa la tragica situazione dell'azienda regionale per il trasporto pubblico in Campania, a causa di una gestione che, oltre ad essere fallimentare su tutta la linea, mette a rischio quotidianamente la sicurezza di viaggiatori e personale a bordo. Viene più che naturale chiedersi dove trovi il coraggio De Gregorio per non dimettersi. Forse il presidente di Eav sta aspettando che ci scappi il morto?". Lo ha dichiarato Severino Nappi, capogruppo della Lega nel consiglio regionale della Campania e componente della Commissione Trasporti. (Ren)