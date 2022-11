Cop27: Radicali Italiani, parole di Al Gore su bacino Po invitano a rispondere subito su allarme siccità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Proprio ieri eravamo dentro l'alveo del Po a Torino a denunciare, di nuovo, una situazione di carenza idrica mai registrata. Oggi l'allarme arriva dalla Cop27, dalle parole di Al Gore che, citando alcuni casi eclatanti a livello globale, inserisce tra i peggiori quello del bacino del Po. Lo ha affermato Igor Boni, presidente dei Radicali Italiani in una nota stampa. "Chissà che le parole dell'ex vicepresidente possano dare una sveglia alla politica nostrana, nazionale e regionale per togliere la testa da sotto la sabbia, così in una nota Igor Boni, presidente di Radicali Italiani. "In questo 2022 l'intera area padana ha avuto precipitazioni inferiori alla media del 30/40 per cento nella zona orientale e del 60/70 per ceto in quella occidentale - ha continuato Boni -. Serve un 'Piano acque' che conduca a radicali riforme nella politica agricola del Nord-Italia dove non è più possibile e non è più sostenibile la produzione di oltre 200 mila ettari di riso e di centinaia di migliaia di ettari di mais. Dobbiamo puntare su colture meno idroesigenti e soprattutto sulle tecnologie e le innovazioni che consentono di irrigare con consumi idrici di molto minori rispetto alle tecniche tradizionali. (segue) (Rpi)