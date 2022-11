Trasporti: Saiello (M5S), chiediamo al governo di commissariare l'Eav

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "L'incubo che vivono i passeggeri di Eav purtroppo continua. Il treno deragliato nei pressi della stazione di Pompei è l'ennesimo caso indegno di una lunga serie che va avanti da anni. Ogni giorno un pendolare che viaggia in Circumvesuviana non sa se il treno si incendierà, deraglierà, ritarderà o se la corsa verrà soppressa. Questa amministrazione regionale sotto la gestione De Luca ha trasformato un servizio pubblico in un vero e proprio inferno". A denunciarlo è stato il consigliere regionale della Campania del Movimento 5 stelle Gennaro Saiello. "Da tempo come Movimento 5 stelle, oltre a denunciare il rischio che corrono cittadini e turisti, chiediamo le dimissioni del presidente di Eav Umberto De Gregorio. Una decisione di buonsenso che non sembra arrivare, per queste ragioni - ha concluso Saiello - chiediamo che il Governo valuti sin da subito il commissariamento".(Ren)