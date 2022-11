© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Qui di seguito un quadro degli appuntamenti di oggi a Napoli e in Campania COMUNE Riunioni commissioni consiliari ore 10, commissione Salute e Verde su Discussione sul regolamento dei cimiteri. Invitati: assessore con delega ai cimiteri Vincenzo Santagada, responsabile area cimiteri cittadini Arnaldo Stella, dirigente servizio gestione cimiteri Fabio Piero Fracasso; ore 12 commissione Urbanistica sala Consiglio comunale via Verdi Approfondimento progetto Porta Est: conferenza di servizi per l'accordo di programma per la realizzazione del nodo intermodale complesso di Napoli Garibaldi-Porta Est e la rigenerazione urbana delle aree ferroviarie. Invitati: assessora all'Urbanistica Laura Lieto, dirigente servizio Pianificazione urbanistica generale Andrea Ceudech. ore 12.15 commissione Istruzione e Famiglia Erogazione delle diete differenziate per i bambini con intolleranze alimentari e cedole librarie. Invitati: assessora all'Istruzione Maura Striano, dirigente area Educazione Maria Rosaria Fedele. Napoli, Comune - via Verdi (ore 10) (segue) (Ren)