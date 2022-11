Energia: Borchiellini (PoliTo) ad 'Agenzia Nova', Italia non potrà mai avere un'autosufficienza energetica (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Venendo alla situazione attuale, con la crisi energetica. Secondo lei qual’è lo scenario più credibile rispetto al futuro dell’approvvigionamento energetico? Ha più senso puntare maggiormente su energie alternative o sui rigassificatori e in generale approvvigionamenti che però non sono a basse emissioni?"Io credo che, innanzitutto, questo tema vada affrontato con un doppio binario. Dando risposte a necessità immediate con tecnologie che abbiamo e possono essere operative in tempi abbastanza brevi, e pianificando fin da oggi anche sul lungo periodo alle energie future, guardando alle rinnovabili. Tutto questo però necessità di studio, riflessioni, consapevolezza e pragmatismo. Il rigassificatore è una delle risposte disponibili a cui credo non si possa rinunciare, ma poi bisognerà pensare ad una vera pianificazione energetica nazionale. Capire come questa nazione vuole approcciare il tema energia con una visione completa. L’energia rinnovabile non risolve il problema. Occorre gestirla con grande attenzione, pianificando la disponibilità non solo per il freddo per le case, ma per le imprese che rischiano di chiudere. Questo è lo scopo dell'Energy Center. Bisognerebbe anche incominciare a chiedersi se il modo di ragionare che ha contraddistinto finora il tema dell’energia non debba essere corretto. Oggi come oggi dell’energia si sono occupati sopratutto coloro che si occupano di economia, con visione evidentemente prettamente economica. Vi faccio un esempio in questo senso. Oggi c'è il Bonus 110 per cento. Dieci anni fa invece i pannelli solari non era un buon investimento: si tentò un’operazione con scarso successo perché si pensò solo alla redditività. Se il governo avesse pensato alla riduzione della dipendenza al gas invece che ad una pura questione economia, a quest’ora la situazione sarebbe molto diversa. Sull’energia le cose non le cambi in un anno ma ci vogliono almeno 10 anni. Abbiamo avuto varie transizioni che hanno avuto tempi di questo tipo, partendo dal 5 per cento di share delle fonti di energia in quel momento. Le rinnovabili, togliendo l’idroelettrico, arrivano oggi al 5 per cento di share, quindi si dovrebbe immaginare una partenza ora guardando a decenni. Certo, possiamo velocizzare, ma ci vorrà comunque del tempo non trascurabile che ci porterà ad un arco di sviluppo di almeno 10 anni. L’energia è un bene che mancando non ci permette di vivere, quindi non si può trattare allo stesso modo di altre questioni". (segue) (Rpi)