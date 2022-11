Cultura: in scena al Teatro Civico 14 di Caserta "Le regole del giuoco del tennis" - foto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sabato 12 (ore 20) e domenica 13 novembre (ore 18) al Teatro Civico 14 (all'interno di Spazio X - via F. Petrarca 25 P.co dei Pini, Caserta) andrà in scena "Le Regole del giuoco del tennis", di Vuliè Teatro, scritto da Mario Gelardi per la regia di Michele Brasilio, una partita di tennis tra due amici – Gaetano Migliaccio e Enrico Pacini - che diventa metafora per raccontare le dinamiche del rapporto d'amicizia tra i protagonisti, affrontando i luoghi comuni sull'omosessualità, fino a ridefinire le regole di un'amicizia. Lo spettacolo ha vinto il premio "Spirito Fringe" al Roma Fringe Festival 2022. (Ren)