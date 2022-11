Libri: parte da Salerno il tour di presentazione di “Dammi la vita” il nuovo romanzo di Letizia Vicidomini

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Comincia dai luoghi del cuore della scrittrice campana il nuovo viaggio legato al secondo romanzo “Dammi la vita” di Letizia Vicidomini pubblicato con Mursia nella collana Giungla Gialla diretta da Fabrizio Carcano. Si parte l’11 novembre dal Caffè Letterario Libramente di Salerno, dove alle 19,00 la Vicidomini dialogherà con il giornalista Clemente Ultimo e leggerà alcune pagine della storia - fortemente connotata dall’elemento musicale - sulle note del contrabbasso suonato da Angelo Colanieri. La deliziosa libreria indipendente che supporta la scrittrice e accoglie i suoi lettori e amici sul versante salernitano, sarà lo start del tour che si prevede ricco di incontri, così com’è stato anche per “La ragazzina ragno”. L’appuntamento immediatamente successivo è a Napoli, città nella quale si muovono i personaggi, da IoCiSto, la “libreria di tutti” di Piazzetta Fuga, nel cuore del Vomero. L’evento, che si svolgerà il 15 novembre alle 18,30, vedrà al fianco della Vicidomini l’editore Aldo Putignano, direttore di Homo Scrivens e Denise Antonietti, conduttrice e segretaria del Festival del Giallo a Napoli. Leggerà alcuni passi del romanzo il baritono del San Carlo Sergio Valentino. La protagonista di “Dammi la vita. Partitura di sangue e note a Napoli” è Marlena Vichi, musicista di successo, direttrice d’orchestra e docente presso il Conservatorio di Napoli. Sposata da diverso tempo con un suo ex maestro più grande di lei, non disdegna di allacciare relazioni discrete con alcuni dei suoi studenti. L’ultimo in ordine di tempo minaccia di rendere pubblica la loro storia, ma prima che possa portare alla luce il legame clandestino succede qualcosa di drammatico. Ritorna tra le pagine l’amatissimo Andrea Martino, il commissario in pensione che viene coinvolto nella morte sospetta di una bambina avvenuta qualche mese prima, e si troverà anche al centro della vicenda di Marlena. Due storie che si sovrappongono e si muovono sullo scenario di una Napoli continuamente in bilico tra la bellezza e l’orrore, e quelle verità nascoste da tempo che finalmente vengono rivelate. (Ren)