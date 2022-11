Trasporti: Patriarca (FI), Eav fuori controllo. Intervenga De Luca

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Stiamo assistendo allo sfacelo dell'Eav nell'indifferenza della dirigenza e della Regione Campania. Il deragliamento verificatosi quest'oggi, a Pompei, è solo l'ultima di una lunghissima sequela di incidenti e disservizi che fanno della Circumvesuviana un vero e proprio incubo per pendolari e turisti". A dirlo è stata Annarita Patriarca, capogruppo di Forza Italia nel consiglio regionale della Campania e deputata azzurra della Camera. "Eppure da Palazzo Santa Lucia continuano a levarsi lodi e racconti agiografici sulla bravura del management e sugli immaginifici investimenti nella rete – ha proseguito Patriarca – che mal si conciliano con la realtà dei fatti e con i resoconti delle cronache degli ultimi anni che, invece, descrivono situazioni disastrose dal punto di vista dell'organizzazione aziendale e dell'erogazione del servizio pubblico. Le stesse che denunciano le sigle sindacali che, infatti, hanno proclamato un nuovo sciopero per venerdì 11 novembre". "Se il management dell'azienda non coglie la sensibilità di valutare un passo indietro – ha concluso l'esponente azzurra – è dovere dell'Amministrazione regionale immaginare un percorso di risanamento e valorizzazione della società che vada oltre gli slogan e soprattutto oltre gli attuali assetti".(Ren)