Reddito cittadinanza: Costa (M5s), senza si rischia l'emergenza sociale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Se il governo toglie il Reddito di Cittadinanza a un padre o a una madre di 50 anni, senza occupazione, si rischia l'emergenza sociale, con tante famiglie che perderanno anche la casa. Il Reddito, come testimoniano i dati Inps, oggi è destinato per due terzi alle fasce più fragili della popolazione che non possono lavorare e ai minori. Un terzo delle risorse è riservato a chi lavora ma ha entrate troppo basse e per coloro che sono stati espulsi dal mondo produttivo e non riescono a trovare una nuova collocazione". Lo ha detto Sergio Costa, vicepresidente della Camera dei Deputati ed esponente del Movimento 5 Stelle, ai microfoni di Mariù Adamo in un'intervista a MattinaLive, il morning show in onda su Canale 8. "Si tratta di una misura che deve creare le condizioni per costruire uno sbocco lavorativo, non è assistenzialismo. Occorre ripensare alla visione del completo mondo professionale ed alla costruzione di nuove opportunità. Si può e si deve mettere insieme - ha ribadito Costa - un'adeguata formazione in grado di rispondere alle nuove esigenze del mercato. E' necessario anche e soprattutto adeguare le retribuzioni per garantire l'erogazione di un salario minimo". (Ren)